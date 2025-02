Sjutra okupljanje košarkašica

Podgorica, (MINA) – Ženska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupiti i početi pripreme za posljednji ciklus kvalifikacija za Eurobasket.

Crnogorska selekcija u februarskom ciklusu gostovaće Švajcarskoj i ugostiti Luksemburg.

Gostovanje Švajcarskoj zakazano je za 6.februar, dok će tri dana kasnije u Baru ugostiti Luksemburg.

U dosadašnjem dijelu kvalifikacija Luksemburg i Crna Gora imaju identičan učinak u grupi H (tri pobjede i poraz), Švajcarska ima dvije pobjede i dva poraza, dok je selekcija Bosne i Hercegovine bez trijumfa u četiri meča.

Selektorka Jelena Škerović ranije je objavila spisak, na kojem je 16 košarkašica.

Pozvane su: Milica Jovanović (Miškolc, Mađarska), Bojana Kovačević (Hapoel Petah Tikva, Izrael), Jovana Pašić, (Hapoel Kfar Saba, Izrael), Dragana Živković (bez kluba), Marija Leković (Fenerbahče, Turska), Sofija Živaljević (bez kluba), Maja Bigović (Budućnost Bemax), Zorana Radonjić (Budućnost Bemax), Milena Bigović (Budućnost Bemax).

Na spisku su i Nikolina Ilić (Budućnost Bemax), Jelena Bulajić (Budućnost Bemax), Jovana Savković (Budućnost Bemax), Janja Dragišić (Budućnost Bemax), Jelena Vučetić (bez kluba), Sanja Akšam (Crvena zvezda, Srbija), Nataša Mek (bez kluba).

Košarkašice će se okupiti u Podgorici i odmah produžiti za Bar gdje će trenirati do srijede, kada je planiran put za Švajcarsku.

