Sjutra okupljanje i start priprema košarkaša

Podgorica, (MINA) – Muška seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore okupiće se sjutra u Podgorici i početi pripreme za završni ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Crnogorsku selekciju u tom ciklusu očekuju dva meča – protiv Njemačke 20. februara u Podgorici i tri dana kasnije sa Švedskom u Stokholmu.

Crnogorska reprezentacija je, nakon dva ciklusa i četiri kola, lider grupe D sa učinkom od tri trijumfa i porazom.

Njemačka i Švedska imaju polovičan učinak (2-2), dok Bugarska ima jedan trijumf i tri poraza.

Najbolje tri reprezentacije plasiraće se na prvenstvo kontinenta, a koje će ove godine organizovati četiri države – Letonija, Kipar, Finska i Poljska.

Selektor Boško Radović ranije je objavio spisak od 22 igrača, koji je uoči okupljanja skraćen na 16.

