Sjutra okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu

Podgorica, (MINA) – Okrugli sto o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu biće održan sjutra u Podgorici, u organizaciji Ministarstva sporta i mladih, saopšteno je iz tog Vladinog resora.

Navodi se da je cilj da se saslušaju svi zainteresovani subjekti na koje se na direktan ili indirektan način odnosi Zakon o sportu.

“Radna grupa će, nakon javne rasprave, pažljivo razmotriti sve pristigle komentare, primjedbe i sugestije i prihvati ona rješenja koja su objektivno najkvalitetnija i koja predstavljaju značajno unapređenje zakonskog teksta”, piše u saopštenju Ministarstva sporta i mladih.

Navodi se da je međuresorska radna grupa tekst Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu pripremila vodeći se ciljevima definisanim srednjoročnim programom rada Vlade 2022-2024.

Predložene izmjene obuhvataju unapređenje modela finansiranja krovnih organizacija sporta i nacionalnih sportskih saveza ukidanjem javnog konkursa i uvođenjem obaveze međusobnih konsultacija Ministarstva i sportskih organizacija.

“Na taj način krovne organizacije sporta i sportski savezi ne bi bili više u neizvjesnosti kada je u pitanju finansiranje od strane države ali povećava se nivo odgovornosti u planiranju redovnih godišnjih aktivnosti”, piše u saopštenju.

Nacrtom su i preciziran procedure izbora Savjeta Komisije za antidoping, kao i finansiranja njenih redovnih aktivnosti na planu kontrole poštovanja antidoping pravila.

Pojednostavljene su i procedure registracije sportskih organizacija u mjeri objektivnog.

“Predložene izmjene obuhvataju i unapređenje položaja krovne organizacije sporta – Crnogorskog olimpijskog komiteta kroz usaglašavanje sa Poveljom Međunarodnog olimpijskog komiteta i uvođenje sigurnijeg i nezavisnijeg modela finansiranja kao i stvaranje pretpostavki za osnivanje Crnogorske olimpijske kuće”, piše u saopštenju.

Novi zakonski dokument predviđa i uvođenje obaveze izbora sportiste godine i pripadajuće nagrade za ostvareni rezultat i u kategoriji paraolimpijskih sportova čime se dodatno snaži pozicija Paraolimpijskog komiteta i dodatno vrednuju rezultati paraolimpijaca.

Javna rasprava bila je predviđena do 11. aprila, u trajanju od 20 dana.

Dodatno je produžena do 27. aprila i biće završena sjutra okruglim stolom u univerziteskom Sportsko-kultunom centru, u 13 sati i 30 minuta.

