Danas drugi meč finalne serije odbojkašica

Podgorica, (MINA) – Odbojkašice Galeb Liko Soho Groupa i Herceg Novog odigraće danas u Baru drugi meč finalne serije plej-ofa EPCG Superlige.

Herceg Novi je prvi duel pred svojim navijačima dobio 3:0 (25:9, 25:19 i 25:19).

Bez izgubljenog seta završio je ligaški dio šampionata, a u polufinalu eliminisao je Albatros sa dva maksimalna trijumfa.

Hercegnovski tim je prvi put u finalu plej-ofa, a nedavno je osvojio trofej Kupa Crne Gore.

Galeb brani trofej, a igraće za četvrtu titulu prvaka.

Barski tim, osim prošle, šampion Crne Gore bio je i 2010. i 2011. godine. U polufinalu eliminisao je Luku Bar.

Duel u dvorani Topolica počeće u 16 sati.

U finalu igra se na tri pobjede.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS