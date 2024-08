Sjutra četiri utakmice trećeg kola

Podgorica, (MINA) – Takmičenje u Meridianbet Prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi (MPCFL) biće nastavljeno sjutra utakmicama trećeg kola.

U Tivtu će rivali biti Arsenal i Budućnost, Sutjeska će u Nikšiću ugostiti Petrovac, u Baru će se sastati

Mornar i Jedinstvo Franca, dok će Otrant Olimpik u Petrovcu biti domaćin plavskom Jezeru.

Tivatski duel počeće u 17 sati i 15 minuta, dok su ostali mečevi zakazani za 20 sati.

U posljednjem meču ovog kola, u nedjelju u Kotoru, rivali će biti Bokelj i Dečić (20.00).

