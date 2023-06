Sjutra bacački miting u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni atletski bacački miting za osobe sa invaliditetom, Trofej Podgorice 2023, biće održan sjutra u Podgorici, saopšteno je iz Paraolimpijskog komieta.

Najbolji crnogorski paraatletičari nadmetaće se na bacačkom poligonu Resursnog centra za djecu i mlade Podgorica.

Predviđena su takmičenja u bacanju kugle i diska u kategorijama F11-13 (osobe sa oštećenjem vida) i F40-41 (osobe niskog rasta) i bacanju kugle i koplja u kategorijama F34 i F54-58 (bacanja iz specijalizovane stolice).

Organizatori takmičenja su Atletski klub osoba sa invaliditetom Vihor i Paraolimpijski komitet, a pokrovitelji Ministarstvo sporta i mladih i Glavni grad.

Početak mitinga zakazan je za 17 sati i 30 minuta.

