SIRO Boka Place srebrni sponzor Crnogorskog olimpijskog komiteta

Podgorica, (MINA) – SIRO Boka Place od danas je zvanični hotel crnogorskog olimpijskog tima i srebrni sponzor Crnogorskog olimpijskog komiteta, saopšteno je iz te asocijacije.

Navodi se da tim strateškim partnerstvom crnogorski sportisti dobijaju pristup najmodernijim metodama oporavka, kondicionih treninga i rehabilitacije.

Tim će, kako je saopšteno, značajno biti unaprijeđene pripreme za predstojeće Olimpijske igre i upotpuniti projekat priprema za Igre u Los Anđelesu.

Istaknuti je da saradnja sa hotelskim komleksom SIRO Boka Place predstavlja važan iskorak u zaštiti zdravlja i performansi sportista, pružajući im vrhunske uslove za trening, regeneraciju i pripreme za najveća svjetska takmičenja.

Predsjednik Dušan Simonović kazao je da u vrhunskom sportu, odlučujuće razlike se ne prave samo na terenu, već i u svakodnevnim procesima pripreme i rehabilitacije.

“SIRO Boka Place sa svojim naprednim konceptom i vrhunskom infrastrukturom, omogućava upravo to – holistički pristup u omogućavanju postizanja vrhunskih rezultata. Zahvaljujem SIRO Boka Place hotelu na prepoznavanju značaja ove saradnje i podršci crnogorskom sportu, uvjeren da je ovo početak jednog dugoročnog i uspješnog partnerstva koje će donijeti višestruke benefite i sportistima i društvu u cjelini”, kazao je Simonović.

Direktor hotelskog kompleksa SIRO Boka Place Nik van Vonsel kazao je da su izuzetno ponosni na partnerstvo sa Crnogorskim olimpijskim komitetom, navodeći da ono obezbjeđuje sportistima pristup najsavremenijem sadržaju za trening i oporavak, kako bi se na najbolji način spremili za predstojeće Olimpijske igre.

“S druge strane, hotel SIRO ima tu čast da ga predstavljaju najbolji sportisti Crne Gore i otvore mu vrata ka svim ljubiteljima aktivnog života i dobrobiti. Vjerujemo da je ovo prijateljstvo prvi korak ka dugoročnoj i uspješnoj saradnji”, rekao je Van Vonsel.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS