Sineru suspenzija tri mjeseca

Podgorica, (MINA) – Italijanski teniser Janik Siner, vodeći na svjetskoj rang listi, suspendovan je tri mjeseca zbog dopinga i neće igrati na turniru u Dohi, obajvio je BBC.

Navodi se da je Siner suspendovan tri mjeseca zbog korišćenja klostebola.

Saopšteno je da je ta odluka donijeta nakon što je Italijan postigao nagodbu sa Svjetskom antidoping agencijom (WADA).

Siner je prošle godine dva puta bio pozitivan na klostebol na Mastersu u Indijan Velsu.

WADA je, u obrazloženju odluke, navela da je utvrđeno da Siner nije bio kriv za unošenje zabranjene supstance u svoje tijelo, da nije postojala namjera da vara, kao i da nije imao nikakve koristi od toga što se klostebol našao u njegovom tijelu.

“S obzirom ne to da su atlete odgovorne za postupke ljudi iz svojih stručnih štabova, Siner mora da bude kažnjen a tri mjeseca izgleda kao odgovarajuća sankcija. Uračunata su i četiri dana od ranije“, piše u saopštenju WADA.

Siner će propustiti turnire u Dohi, Indijan Velsu, Majamiju, Monte Karlu i Madridu, a biće spreman za Masters u Rimu, koji počinje sedmog maja, a onda i za Rolan Garos.

Siner je, komentarišući odluku WADA, kazao da mu taj slučaj visi nad glavom skoro godinu.

“Proces je i dalje trajao, vjerovatno se ne bi završio ni do kraja ove godine. Uvijek sam prihvatao činjenicu da sam odgovoran za postupke mog tima i razumijem da striktna pravila Svjetske antidoping agencije služe da čuvaju sport koji volim. Zbog svega toga, prihvatam ponudu WADA da suspenzijom od tri mjeseca stavimo tačku na slučaj“, kazao je Siner.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS