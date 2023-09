Simonovska na kvalifikacionom turniru za OI

Podgorica, (MINA) – Crnogorski međunarodni sudija, Sonja Simonovska, sudiće utakmice grupe C kvalifikacija za Olimpijske igre 2024. u konkurenciji odbojkašica, saopšteno je iz Odbojkaškog saveza.

Mečevi su na programu od 16. do 24. septembra u poljskom Lođu.

U grupi C, osim domaćina Poljske, igraće selekcije Sjedinjenih Američkih Država, Kolumbije, Njemačke, Tajlanda, Slovenije, Italije i Južne Koreje.

Domaćin kvalifikacionog turnira grupe A biće kineski Ningbou, a za prva dva mjesta koja vode u Pariz boriće se reprezentacije Srbije, Meksika, Dominikanske Republike, Češke, Holadije, Kanade, Kine i Ukrajine.

U Tokiju, pored domaćina, selekcije Japana, u grupi B za olimpijsku vizu nadmetaće se odbojkašice Bugarske, Belgije, Turske, Portorika, Brazila, Argentine i Perua

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS