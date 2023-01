Šifrin ponovo najbrža, 85. pobjeda u Svjetskom kupu

Podgorica, (MINA) – Amerikanka Mikaela Šifrin pobjednica je osmog slaloma sezone, koji je za Svjetski kup alpskih skijašica vožen danas u češkom Špindlerovom Mlinu.

Šifrin je zabilježila 85. pobjedu i učvrstila se na čelnoj poziciji vječne liste najboljih alpskih skijašica u Svjetskom kupu.

Ona je samo na pobjedu od legendarnog Ingemara Stenmarka.

Šifrin je bila vodeća i nakon prve vožnje, a do 11. pobjede ove sezone, 52. u slalomu u Svjetskom kupu, došla u vremenu minut, 33 sekunde i 85 stotinki.

Slavila je, osim u Špindlerovom Mlinu, još četiri puta u slalomu, pet puta u veleslalomu i jednom u superveleslalomu.

Šifrin je 60 stotinki bila brža od drugoplasirane Njemice Lene Dir, dok je trećeplasirana Švajcarkinja Vendi Holdener imala zaostatak od sekundu i 31 stotinku.

Slovakinja Petra Vlhova osvojila je četvrto mjesto, kao petoplasirana završila je Amerikanka Pola Molcan, dok je šesta bila Šveđanka Ana Sven Larson.

Hrvatska skijašica Leona Popović imala je sedmo vrijeme, dok je Zrinka Ljutić, šestoplasirana nakon prve vožnje, u drugoj napravila grešku i završila na 29. mjestu.

Šifrin je vodeća u plasmanu slaloma sa 705 bodova.

Holdener je druga sa 530, dok je treća Vlhova sa 510 bodova.

Šifrin je vodeća i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa 1617 bodova.

Vlhova je druga sa 946, dok je Lara Gut-Behrami treća sa 906 bodova.

Skijašice će i sjutra u Špindlerovom Mlinu voziti slalom.

