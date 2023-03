Šifrin i zvanično najbolja

Podgorica, (MINA) – Američka skijašica Mikaela Šifrin ostvarila je 87. pobjedu i postala najuspješnija u istoriji Svjetskog kupa alpskog skijanja.

Ona je danas u Oreu, u desetom slalomu sezone, pobijedila u vremenu minut, 41 sekundu i 77 stotinki.

To je njena 13. pobjeda ove sezone.

Šifrin, koja je do danas dijelila prvo mjesto na vječnoj listi sa Ingemarom Stenmarkom, obezbijedila je trofeje u slalomu i veleslalomu, kao i u generalnom poretku Svjetskog kupa.

Švajcarkinja Vendi Holdener je druga sa zaostatkom od 92 stotinke, dok je treća bila Šveđanja Ana Sven Larson sa 95 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Šifrin je vodeća u plasmanu slaloma sa 885 bodova.

Holdener je druga sa 610, dok je treća Petra Vlhova sa 510 bodova.

Šifrin je vodeća i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa 2028 bodova.

Vlhova je druga sa 1025, dok je Lara Gut-Behrami treća sa 1007 bodova.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS