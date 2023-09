Selekcija SAD ubjedljivo do polufinala

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Sjedinjenih Američkih Država (SAD) plasirali su se u polufinale Svjetskog prvenstva.

Izabranici Stiva Kera pobijedili su danas u Manili, u četvrtfinalnom meču, reprezentaciju Italije 100:63 (24:14, 22:10, 37:20 i 17:19).

Najzaslužniji za trijumf američke selekcije bio je Majkl Bridžis sa 24, dok je Tajris Halibarton meč završio sa 18 poena.

U reprezentaciji Italije bolji od ostalih bio je Simone Fontekio sa 18 koševa.

Plasman među četiri najbolja tima na šampionatu ranije danas izborila je Srbija, koja je u četvrtfinalnom duelu bila ubjedljiva protiv Litvanije 87:68 (24:25, 25:13, 24:17 i 14:13).

Izabranike Svetislava Pešića predvodio je kapiten Bogdan Bogdanović sa 21, Filip Petrušev je ubacio 17, a Stefan Jović 11 poena.

Kod Litvanaca najefikasniji je bio Tadas Sedekerskis sa 14, dok je poen manje dodao Rokas Jokubaitis.

Rival Srbije u polufinalu biće bolji iz sjutrašnjeg duela Kanade i Slovenije (14.40).

Za polufinale igraće još Njemačka i Letonija (10.45), a bolji iz tog meča biće naredni protivnik selekciji SAD.

Crna Gora je nastup na Mundobasketu završila na 11. mjestu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS