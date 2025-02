Šćekić: SP u šahu važan trenutak za crnogorski sport

Podgorica, (MINA) – Svjetsko omladinsko prvenstvo u šahu važan je trenutak za crnogorski sport, ali i za Crnu Goru, koja je sve više postaje prepoznata kao domaćin vrhunskih međunarodnih sportskih događaja, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je danas svečano otvrio 62. šampionat

svijeta, koji je u Petrovcu okupio 256 šahistkinja i šahista iz gotovo 70 država.

Ministar Šćekić kazao je da mu je drago što Crna Gora ima priliku da ugosti vrhunske mlade šahiste i još jednom potvrdi svoju sposobnost organizacije značajnih međunarodnih sportskih događaja.

“Ovo je važan trenutak za naš sport, ali i za našu državu, koja sve više postaje prepoznata kao domaćin vrhunskih međunarodnih sportskih događaja. Zato je posebno važno što se danas u Crnoj Gori okupljaju mladi šahisti iz cijelog svijeta, spremni da iskažu svoj talenat, znanje i hrabrost”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da će Ministarstvo sporta i mladih nastaviti da podržava aktivnosti Šahovskog saveza, kao i sve inicijative koje doprinose razvoju sporta u Crnoj Gori.

“Crna Gora je mala država, ali njeno srce posebno je veliko za sport i mladost. Ponosan sam što podržavamo ovakve događaje, jer oni ne samo da jačaju šah u našoj zemlji, već doprinose međunarodnoj promociji Crne Gore”, rekao je Šćekić.

On je svim učesnicima poželio uspješne partije, fer plej i nezaboravne trenutke u Crnoj Gori.

“Neka turnir bude praznik talenta, sportskog duha i prijateljstva, ali i garant budućih susreta u našoj Crnoj Gori”, rekao je Šćekić.

Na ceremoniji svečanog otvaranja učesnike i goste pozdravili su i Predsjednik Šahovskog saveza Jovan Milović i tehnički delegat FIDE Sergej Indeikin.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS