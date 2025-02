SC Derbi ubjedljiv protiv Teoda

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici tivatski Teoda 95:75, u premijernoj utakmici 18. kola Prve A crnogorske lige.

Podgorički tim do pobjede vodili su David Mirković sa 23 i Erik Nil sa 19 poena.

U tivatskoj ekipi najbolji je bio MIloš Popović sa 27 koševa.

U derbiju kola u petak u Nikšiću rivali će biti Sutjeska Elektroprivreda i Podgorica Bemaks, dok će u Golubovcima igrati Vukovi Zeta i Ibar.

U subotu rivali će biti Jedinstvo 1950 i Šušanj, odnosno Lovćen 1947 i Kotor.

Na zatvaranju 18.kola, u nedjelju u Igalu, sastaće se Primorje 1945 i Dečić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS