Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće danas u Laktašima protiv Igokee utakmicu posljednjeg, 26. kola, Admiralbet ABA lige.

Podgorički tim prvi međusobni duel pred svojim navijalima dobio je 104:85.

Duel u Laktašima počeće u 18 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS