SC Derbi u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija plasirali su se u finale prvenstva Crne Gore.

SC Derbi nje večeras u Baru, u revanš meču polufinala, savladao Mornar 96:82 i prvi put u istoriji kluba plasirao se u finale crnogorskog šampionata.

Podgorički tim prvi međusobni duel dobio je 109:71.

Do pobjede i finala SC Derbi vodili su Andrija Slavković sa 16 i Danilo Ivanović sa 14, Mateo Drežnjak je ubacio 12, Zoran Vučeljić 11, a poen manje Emir Hadžibegović.

U ekipi Mornara najefikasniji je bio Gregor Glas sa 29, dok je Marko Pecarski postigao 25 poena.

Drugi polufinalni par čine Budućnost Voli i Sutjeska.

