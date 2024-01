SC Derbi slavio protiv Šolea

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija ostvarili su pobjedu na startu evroliginog Adidas Next Generation.

SC Derbi je danas u Podgorici savladao francuski Šole 86:72. Podgorički sastav do pobjede vodio je David Mirković sa 28 poena.

U pobjedničkom timu istakao se i Marijan Čičić sa 13, dok su po 11 poena dodali Vladimir Komnenović i Luka Đurović.

U ekipi Šolea najbolji je bio Soren Brako. SC Derbi će u drugom kolu, večeras u 20 sati i 15 minuta, igratio porotiv Albe iz Berlina.

