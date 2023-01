SC Derbi sjutra protiv Cibone

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Zagrebu protiv Cibone utakmicu 15. kola Admiralbet ABA lige.

Biće to duel ekipa koje su u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvarile po šest pobjeda i osam poraza.

Podgorički sastav ostvario je pobjede u posljednja dva kola, a prvi međusobni duel pred svojim navijačima dobio je 97:84.

Krilo podgoričkog tima Emir Hadžibegović kazao je da u Zagreb putuju sa željom da nastavi seriju pobjeda.

“Igramo protiv veoma dobre ekipe, koja igra mnogo bolju košarku od našeg prethodnog susreta. Igramo u gostima poslije dvije uzastopne pobjede i zbog toga idemo sa više samopouzdanja i ciljem da produžimo niz naših pobjeda. Na nama je da odradimo utakmicu sa što većom energijom i fokusom i da ispoštujemo dogovor iz svlačionice”, rekao je Hadžibegović.

Prošle sezone obje ekipe ostvarile su pobjede pred svojim navijačima.

SC Derbi je trijumfovao u dvorani Morača 93:87, dok se Cibona revanširala u Zagrebu i slavila 90:75.

Subotnji duel u Košarkaškom centru Dražen Petrović počeće u 21 sat.

Budućnost Voli će u nedjelju ugostiti Crvenu zvezdu, dok će Mornar Barsko zlato biti gost Zadra.

