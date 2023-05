SC Derbi sjutra gost Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu protiv Partizana prvi meč četvrtfinala Admiralbet ABA lige.

Podgorički klub ligaški dio sezone završio je kao osmoplasirani i prvi pout u klupskoj istoriji izborio plasman u plej-of.

Najuspješniju sezonu krunisao je plasmanom u finale prvenstva Crne Gore.

Trener SC Derbija Andrej Žakelj kazao je da ih očekuju dueli sa timom koji je u među najboljima u Evropi.

“Partizan je odigrao izvanrednu seriju protiv Real Madrida i čestitam im na sezoni u Evroligi. Mi smo malo van takmičarskog ritma, prošlo je skoro mjesec od završetka regularnog dijela sezone. Ipak, treniramo dobro i trebalo bi da budemo spremni, pogotovo na energetskom nivou, kao i da budemo fokusirani na zadatke”, rekao je Žakelj uoči puta za Beograd.

On je naglasio da njegov tim putuje rasterećeno, sa željom da odigraju najbolje što mogu u ovom momentu.

“Jedva čekamo utakmicu“, rekao je Žakelj.

Četvrtfinalna serija se igra na dvije pobjede, a drugi meč je u četvrtak (19) u Podgorici.

Bek šuter Andrija Slavković kazao je da je njegov tim dugo bez utakmice i da su u tom periodu najviše radili na sebi.

Govoreći o predstojećem duelu, on je naglasio da je suvišno pričati o ekipi Partizana i njihovom talentu, navodeći da je to jedna od najboljih ekipa u Evropi.

“Spremili smo se dobro za njih, skautirali smo ih i pokušaćemo da ispoštujemo dogovor iz svlačionice. Vjerujem da ćemo izaći na teren sa energijom koje sigurno ne manjka. Nadam se da ćemo što duži period biti u egalu i na kraju pokušati da iznenadimo ekipu Partizana“, poručio je Slavković.

Duel u dvorani Aleksandar Nikolić počeće u 19 sati.

