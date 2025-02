SC Derbi sjutra gost Partizana

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Beogradu protiv Partizana utakmicu 19. kola Admiralbet ABA lige.

Trener podgoričkog tima Petar Mijović kazao je da je predstojeći duel jedan od najtežih do sada.

ON je naglasio da je Partizan, bez dileme, apsolutni favorit.

“To je ekipa koja je u vrhunskoj formi, igra vrhunsku košarku sa vrhunskim trenerom. Na nama je da pokušamo da pariramo, svjesni smo da će i to umnogome da zavisi od njihovog pristupa i angažovanja. Nadam se da ćemo uspjeti da ispunimo naše ciljeve za predstojeću utakmicu, da ćemo biti na nivou meča”, rekao je Mijović.

On je kazao da je cilj da SC Derbi iz meča izađe bolji.

Duel u Beogradskoj areni počeće u 20 sati.

