SC Derbi sjutra domaćin Zadru

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv Zadra utakmicu 14. kola Admiralbet ABA lige.

Hrvatski predstavnik prvi međusobni duel, krajem septembra u dvorani Krešimir Ćosić, dobio je 96:67.

Zadar je u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario sedam pobjeda, a u poslejdnja dva kola upisao je poraze od Partizana u Beogradu 114:77 i Cibone 75:68 na svom parketu.

SC Derbi je zabilježio pet trijumfa, protiv Igoke u prošlom kolu prekinuo je seriju od četiri poraza.

Trener podgoričkog tima Andrej Žakelj kazao je da je Zadar ove sezone složio dobar, iskusan tim koji pokazuje svoje kvalitete iz meča u meč.

“Igraju brzu košarku, sa dobrom širinom i mnogo slobode u napadu, tako da je svaki igrač prijetnja za koš. Trebaće nam stvarno dobar fokus i energija da limitiramo njihov stil igre, dok u napadu moramo igrati pametno”, rekao je Žakelj.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

