SC Derbi sjutra dočekuje FMP

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija igraće sjutra u Podgorici protiv FMP-a utakmicu 25. kola Admiralbet ABA lige.

Biće to podgoričkom timu prva prilika da se domognu osme pozicje i plej-ofa regionalne lige, nakon što je Split iznenađujuće na svom, parketu izgubio od MZT Skoplja.

FMP je prvi meč u Beogradu dobio 90:73, a u dosadašnjem dijelu takmičenja ostvario je 13 pobjeda i ima tri više od rivala.

Prošle sezone obje ekipe, u međusobnim duelima, ostvarili su pobjede pred svojim navijačima.

SC Derbi je slavio u Podgorici 85:76, dok se FMP revanširao u Beogradu 104:99.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

Pobjedu u gostima ostvarili su juče košarkaši Budućnost Volija, koji su u Sremskoj Mitrovici savladali Megu 85:76.

Duel Mornar Barskog zlata i Cedevita Olimpije na programu je u utorak.

