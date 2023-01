SC Derbi nakon produžetka slavio u Zagrebu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Zagrebu, nakon produžetka, ekipu Cibone 98:89, u utakmici 15. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 77:77.

Podgorički sastav, koji je dobio i prvi međusobni duel pred svojim navijačima 97:84, upisao je sedmi trijumf u regionalnom takmičenju ove sezone.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Loren Džekson sa 27, Danilo Tasić je ubacio 23, dok je Flečer Megi završio sa 14 poena.

U ekipi Cibone, koja je doživjela deveti poraz, istakao se Blaž Mesiček sa 19 koševa.

Budućnost Voli će sjutra ugostiti Crvenu zvezdu, dok će Mornar Barsko zlato biti gost Zadra.

