SC Derbi nakon produžetka slavio protiv Zadra

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su danas u Podgorici, nakon produžetka, ekipu Zadra 101:100, u utakmici 14. kola Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 89:89, a Zadar je produžetak izborio trojkom Antonija Jordana 13 sekundi prije kraja.

Domaćin je slavio u uzbudljivom finišu, u meču u kojem su se obje ekipe smjenjivale u vođstvu.

SC Derbi je bio bliži trijumfu i u regularnom toku, minut i 18 sekundi prije kraja vodio je 87:82, dok je nakon poena Lorena Džeksona sa linije slobodnih bacanja bilo 89:86 (19 sekundi prije završetka).

Podgorički tim na kraju treće četvrtine, poslije deset vezanih poena poveo je 72:65, a prednost od sedam poena bila je i u 34. minutu (81:74).

Uslijedio je odgovor Zadra, sa osam uzastopnih poena, za preokret i vođstvo 82:81.

Serijom 6:0 domaćin je vratio prednost 87:82, ali u finišu nije uspio da je sačuva.

U produžetku, sreća je bila na strani domaćina, a odlučujuće poene postigao je Džekson sa lonije za slobodna bacanja.

Podgorički tim revanširao se rivalu za poraz u Zadru (96:67) i zabilježio je drugi uzastopni, ukupno šesti trijumf ove sezone.

SC Derbi su do pobjede vodili Džekson sa 32 i Danilo Tasić sa 28 poena.

U ekipi Zadra najbolji je bio Dario Drežnjak sa 34 koša.

