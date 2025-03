SC Derbi nakon produžetka pobijedio Igokeu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Igokee nakon produžetka 111:109, u 26. kolu Admiralbet ABA lige.

Utakmica je u regularnom toku završena neriješeno 98:98.

Igokea je produžetke izborila poenima Nikole Marića

iz ofanziovnog skoka, sekund prije kraja.

Domaćin je imao prednost od 14 poena, ali je dozvolio rivalu da preokrene rezultat i u finišu stekne četiri poena prednosti.

U posljednja dva minuta sa minus četiri došao je do plus tri, ali nije uspio da zadrži vođstvo pa je meč otišao u produžetak.

Najefikasniji u pobjendičkom timu bio je Erik Nil sa 26, Luka Bogavac je ubacio 24, dok je Zoran Nikolić meč završio sa 22 koša, 13 skokova, četiri asistencije, tri ukradene lopte, dvije blokade i osam iznuđenih faulova za indeks 40.

Igokeu su predvodili Bris Džons sa 27 i Dragan Milosavljević sa 18 poena.

