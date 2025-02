SC Derbi i Budućnost Voli za trofej Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija i Budućnost Volija igraće u finalu završnog turnira Kupa Crne Gore u Bijelom Polju.

SC Derbi je večeras u polufinalnom meču savladao tivatski Teodo 104:56.

Podgorički tim, koji brani trofej, do pobjede vodili su Luka Bogavac i David Mirković sa po 13, dok su po 11 dodali Erik Nil i Emir Hadžibegović.

U ekipi iz Tivta dvocifren je bio Nemanja Vranješ sa 12 poena.

Budućnost je naszp u finalu izborila pobjedom protib Mornar Barskog zlata 86:78.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Jogi

Ferel sa 21 poenom, Andrija Slavković ubacio je 14, a po poen manje Aleksa Ilić i Kenan Kamenjaš.

Dvocifren je bio i Đorđije Jovanović sa 11 koševa.

U ekipi Mornara najbolji je bio Noa Tomason sa 24 koša.

Finalni meč na programu je sjutra u 20 sati.

U konkurenciji košarkašica, tri sata ranije, igraće Budućnost Bemaks i Trebjesa.

