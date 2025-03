SC Derbi bolji od Splita

Podgorica, (MINA) – Košarkaši SC Derbija pobijedili su večeras u Podgorici ekipu Splita 102:89, u utakmici 24. kola Admiralbet ABA lige.

To je drugi uzastopni, ukupno deseti, trijumf podgoričkog tima ove sezone.

Domaćin je zasluženo slavio, u meču koji će ostati upamćen po 20 ubačenih trojki.

U trećoj četvrtini vodio je i 17 razlike, ali je sredinom posljednjeg dijela dozvolio da gosti smanje na šest poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bili su Erik NIl i Luka Bogavac sa po 20, Igor Drobnjak je ubcio 18, a Zoran Vučeljić 14 poena.

U ekipi Splita najbolji je bio Alen Smit sa 16 koševa.

