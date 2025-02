Savić najbolja rukometašica šampionata, Orbović najbolji lijevi bek

Podgorica, (MINA) – Srednji bek Ivana Savić najbolja je rukometašica Mediteranskog prvenstva za igračice do 17 godina u Podgorici.

Mjesto u idealnoj postavi izborila je i kapitenka Anđelina Orbović, koja je proglašena za najboljeg lijevog beka.

Crna Gora je šampionat završila sa srebrnom medaljom.

Nastupilo je 13 reprezentacija.

