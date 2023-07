Savez donirao UIKS-u boksersku opremu

Podgorica, (MINA) – Bokserski savez Crne Gore donirao je Upravi za izvršenje krivičnih sankcija (UIKS) boksersku opremu, saopšteno je iz te institucije.

Navodi se da su donirani bokserski džakovi, rukavice, kacige, fokuseri, bandažeri, kao i bokserski štitnici za zube.

Program tretmana zatvorenika, između ostalog, obuhvata sportske i rekreativne aktivnosti, a u slobodno vrijeme zatvorenici se na sportskim terenima i prostorima namijenjenim za tu svrhu bave rekreativnim i sportskim aktivnostima.

“Navedeni program sprovodi se u cilju unapređenja i održavanja što kvalitetnijeg fizičkog i mentalnog zdravlja zatvorenika”, saopšteno je iz UIKS-a.

Oni su zahvalili Bokserskom savezu i predsjedniku Aleksandru Klemenku na donaciji.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS