Šarlot prekinuo seriju poraza

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Šarlota savladali su San Antonio 117:116 i prekinuli seriju od šest poraza u NBA ligi. Odlučujuće poene postigao je Majls Bridžis u posljednjoj sekundi utakmice. Bridžis je bio najefikasniji u pobjedničkom timu sa 25 poena. Poen manje ubacio je Le Melo Bol. U ekipi San Antonija najbolji je bio Stefon Kasl sa 33 koša. Produžetak je odlučio pobjednika duela, u kojem je Finiks slavio protiv Jut 135:127. Do pobjede Finiks je vodio Devin Buker sa 47 poena. Kod Jute najbolji je bio Džon Kolins sa 21 poenom. Na ostalim utakmicama postignuti su sljedeći rezultati: Vašington – Klivlend 124:134, Atlanta – Milvoki 115:110, Bruklin – Majami 102:86,

Detroit – Filadelfija 125:112 i Oklahoma – Toronto 121:109.

