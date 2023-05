Šarčeviću status perspektivnog sportiste i pravo na stipendiju

Podgorica, (MINA) – Bokseru Mirku Šarčeviću za ostvareni rezultat na Evropskom prvenstvu za mlade pripada status perspektivnog sportiste i pravo na stipendiju u trajanju, kazao je ministar sporta i mladih, Vasilije Lalošević.

On je ugostio danas osvajača zlatne medalje na Evropskom prvenstvu u boksu za mlade, u kategoriji do 80 kilograma.

Lalošević je kazao da je ponosan na Šarčevića i njegov uspjeh.

“Ostvario ga je dostojanstveno predstavljajući Crnu Goru i sve ljubitelje sporta u našoj državi”, kazao je Lalošević.

Šarčević se zahvalio na prijemu i podršci koju mu, kako je kazao, Ministarstvo sporta i mladih kontinuirano pruža.

Sastanku su prisustvovali i predsjednik Bokserskog saveza Aleksandar Klemenko, trener Bijelog Polja Mugoša Kovačević i direktor Direktorata za sport, Zoran Jojić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS