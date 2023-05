Šarčević u finalu Evropskog prvenstva

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Mirko Šarčević plasirao se u finale Evropskog prvenstva za mlade u Jerevanu.

On je danas u polufinalnom meču kategorije do 80 kilograma pobijedio Rusa Ramazana Magomedkanova 4:3.

Šarčević je, u još jednom dobro odrađenom meču, pobijedio izuzetno kvalitetnog borca, u neizvjesnoj borbi, u kojoj su pobjednika odlučivale nijanse.

Bokser Bijelog Polja na putu do finala eliminisao je i Luiđija Šalova iz Hrvatske i tamnoputog Njemca Stivena Učena Ndouku.

Rival u finalu i meču za jedino evropsko odličje koje mu nedostaje, biće mu Agvan Aleksijan iz Jermenije, koji je u polufinalnoj borbi eliminisao Rumuna Davida-Anđela Teodeskua.

Finalni meč na programu je u srijedu.

Šarčešvić je u Jerevanu osvojio svoju treću evropsku medalju na trećem kontinentalnom šampionatu.

On je prošle godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, u kategoriji do 71 kilogram.

U karijeri ima i srebrnu medalju, godinu ranije, sa juniorskog Evropskog prvenstva u Gruziji.

