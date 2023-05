Šarčević prvak Evrope

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Mirko Šarčević osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Jerevanu.

On je danas u finalnom meču kategorije do 80 kilograma pobijedio Agvana Aleksijana iz Jermenije 3:1.

To je njegova prva zlatna, ukupno treća evropska medalja.

On je prošle godine osvojio bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za mlade u Sofiji, u kategoriji do 71 kilogram.

U karijeri ima i srebrnu medalju, godinu ranije, sa juniorskog Evropskog prvenstva u Gruziji.

Bokser Bijelog Polja na putu do finala eliminisao je i Luiđija Šalova iz Hrvatske, tamnoputog Njemca Stivena Učena Ndouku i Rusa Ramazana Magomedkanova.

