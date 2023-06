Šaranović i Miličković bez finala

Podgorica, (MINA) – Crnogorske reprezentativke u streljaštvu Nevena Šaranović i Anđela Miličković nijesu uspjele da se plasiraju u finale discipline vazdušni pištolj 10 metara na Evropskim igrama u Krakovu.

Šaranović je nastup završila kao 33. sa 557, dok je Miličković bila posljednja, 38. sa 548 krugova.

U kvalifikacijama učestvovalo je 38 takmičarki.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS