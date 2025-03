Šaranović i Božović bez finala na EP u Osijeku

Podgorica, (MINA) – Crnogorski strijelci Nevena Šaranović i Miloš Božović bez finala završili su nastup u novoj disciplini – SOLO na Evropskom prvenstvu u Osijeku.

U disciplini vazdušni pištolj, Neveni Šaranović je nedostajao samo jedan “hit” da se domogne finala i 16 najboljih.

Ona je sa 20 pogodaka završila na 25. mjestu, što je ujedno najbolji plasman crnogorskih strijelaca na šampionatu u Osijeku.

Božović je u gađanju iz vazdušne puške, sa 17 “hitova”, završio na 56. poziciji u solo disciplini.

U osnovnim mečevima, Šaranović je sa 558 krugova osvojila 55. mjesto, dok je Božović sa 620,8 krugova bio 74.

Debitantski nastup na šampionatu Evrope u disciplini vazdušni pištolj upisali su Savo Vulević (541 krug, 83. mjesto) i Lazar Vujošević (527, 84. mjesto).

Crnogorske strijelce na šampionatu u Osijeku predvodili su treneri Željko Božović i Dušan Đukić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS