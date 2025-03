Šahistkinje maksimalne, najavljena saradnja sa UAE

Podgorica, (MINA) – Crnogorske šahistkinje ostvarile su maksimalan učinak u šestom kolu Svjetskog omladinskog prvenstva u Petrovcu.

Poen je prva upisala Mateja Popović, nakon što je iskoristila neopreznu igru predstavnice Kenije Zuri Kaloki, a nedugo poslije nje pobjedu je zabilježila i Katarina Đukić koja je savladala Saru Belent iz Hrvatske.

Niz pobjeda nastavila je Ines Đenđinović koja je nastavila sa dobrim igrama i savladala Rinesu Sarači.

Uspješan dao kompletirala je Sofija Milović, koja je upisala prvu pobjedu, obzirom da je u topovskoj završnici preciznom igrom slomila otpor Timee Sele, predstavnice Lihtenštajna.

Ljubitelje šaha u Crnoj Gori mogu radovati i pobjede u muškoj konkurenciji.

Fide majstor Peko Đurović crnim figurama je efektno savladao Ahmeta Jusufija.

Đurović je izvanrednom igrom iskoristio stečenu prednost, pa se pobjedom vratio na polovičan učinak.

Mihailo Pušara je remizirao u duelu sa Rudijem Olenikom Čampom iz Slovenije, dok je Luka Jovanović morao da se zadovolji remijem u partiji sa Domonkosom Szakmarijem predstavnikom Mađarske.

Njih dvojica trenutno imaju 2,5 poena i najuspješniji su crnogorski predstavnici uz Đurovića.

Pobjede u šestom kolu upisali su Đorđe Žižić, koji je savladao Jaroslava Popova, pa ima dva poena, dok su u crnogorskim derbijima Vasilije Radulović, Andrej Račić i Jegor Ševcov savladali Nikolu Vukašinovića, Koču Radovića i Andreja Pepđonovića.

Prvi potez u šestom kolu povukli su potpredsjednik šahovskog kluba Fudžeira i potpredsjednik Šahovske federacije Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohamed Abdulah Al Zaabi i predsjednik Šahovskog saveza Crne Gore Jovan Milović.

Al Zaabi je najavio da će prvaci sa prvenstva u Petrovcu dobiti besplatno učešće na Fudžeira mastersu koji će biti održan u avgustu ove godine.

Najavljena je i saradnja između Šahovskog kluba Fudžeira i Šahovskog saveza Crne Gore.

Prvenstvo se nastavlja sjutra kada su na programu partije sedmog kola.

