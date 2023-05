Rukometašice Budućnost Bemaksa odbranile titulu

Podgorica, (MINA) – Rukometašice Budućnost Bemaksa odbranile su titulu prvaka Crne Gore.

Budućnost je danas u Podgorici, u drugom meču finala SBBet Prve lige, savladale Rudar 33:24 (15:11) i osvojila 16. titulu prvaka Crne Gore.

Izabranice Bojane Popović prvi međusobni duel dobile su 47:26.

Računajući i trofeje SFRJ, SR Jugoslavije i Državne zajednica Srbija i Crna Gora, najtrofejnijem crnogorskom klubu to je 34. naslov šampiona.

Trofej kapitenki Budućnosti Bemaks Mileni Raičević uručio je predsjednik Rukometnog saveza Crne Gore Petar Kapisoda.

Najefikasnija u pobjedničkom timu bila je Mari Plamenova Tomova sa osam, dok je Ivona Pavićević postigla sedam golova.

U redovima Rudara, najboljeg tima ligaškog dijela sezone sa 20 pobjeda i remijem, istakle su se Jelena Vukčević i Nikolina Marković sa po šest i Tamara Radonjić sa četiri gola.

Isti rivali odmjeriće snage i u finalu Kupa Crne Gore 21. maja u Bemax areni u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS