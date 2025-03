Rudar ubjedljiv protiv Grblja

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Rudara pobijedili su danas u Pljevljima ekipu Grblja 4:1, u utakmici 26. kola Druge crnogorske lige.

Domaći sastav, drugoplasirani na tabeli, do 13. pobjede vodili su Antonio Božinoski u 39, Vanja Vučićević u 43, Aleksandar Šofranca u 65. i Stefan Golubović u 79. minutu.

Jedini pogodak za Grbalj postigao je Stefan Radojević u 66. minutu.

Ibar i Iskra igrali su u Rožajama 0:0, a pobjednika nije bilo ni u duelu Podgorice i Lovćena, koji je na DG areni završen 1:1.

Lovćen je poveo golom Balše Radovića u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena iz jedanaesterca.

Cetinjskom timu u prvom poluvremenu dosuđen je još jedan jedanaesterac, ali ga nije iskoristio Boško Guzina u 26. minutu.

Adžibaba je odličnim udarcem pogodio same rašlje za konačnih 1:1..

Lovćen je tako nakon dva vezana meča zaustavljen, dok je domaćin stigao do prvog boda nakon dva poraza.

Konačan rezultat postavio je Nenad Adžibaba u 53. minutu.

Mladost je juče savladala Kom 4:2, dok je Igalo bilo slobodno.

