Rovanpera slavio na Eko Akropolis reliju

Podgorica, (MINA) – Finac Kale Rovanpera u Tojoti pobijedio je na Eko Akropolis reliju, poznatijem kao Reli bogova.

Najmlađi učesnik i najmlađi pobjednik u istoriji Svjetskog reli šampionata upisao je treću pobjedu ove sezone, ukupno 11. u karijeri.

Slavio je ove godine i u Portugalu i Estoniji.

Na Eko Akropolis reliju nastupio je u Tojoti GR Jaris, sa suvozačem Joneom Haltunenom.

Učestvovalo je 69 ekipa, koje su prešle 1260,15 kilometara tokom dva dana trajanja.

“EKO je pružao besprijekornu podršku Akropolis reliju tokom perioda od 12 godina. U 2023. godini, EKO nije preuzeo samo ulogu pokrovitelja trke, već je zadržao status glavnog sponzora, kao što je to činio i prethodne dvije godine”, navodi se u saopštenju.

Navodi se da je ove godine Akroplis reli obilježava 70 godina postojanja.

Prvi put je održan na međunarodnom nivou 1953. godine i bio je osnivač FIA Svjetskog Reli šampionata 1973. godine.

Priliku da prisustvuju reli spektaklu, odnosno specijalnoj etapi u Atini, imalo je četvoro crnogorskih ljubitelja automobilizma, dobitnika putovanja u nagradnoj igri kompanije Jugopetrol, EKO benzinska stanica.

