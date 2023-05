Roganović obilježio treće kolo, Keković najperspektivniji

Podgorica, (MINA) – Bokser Nikšića, Miloš Roganović, obilježio je treće kolo bokserske lige Crne Gore.

On je danas u Podgorici, u konkurenciji omladinaca (do 63,5), prekidom sudija pobijedio Aleksu Orovića iz beranskog Radničkog.

Za prikazano u tom meču zaslužio je priznanje za najboljeg boksera turnira.

U konkurenciji juniora pobjede su ostvarili bokseri Podgorice, Milija Keković i Andrija Šuškavčević

Keković je u kategoriji do 66 kilograma savladao Vuka Dabovića iz podgoričkog Šampiona 3:0 i zaslužio priznanje za najperspektivnijeg boksera.

Šuškavčević je u kategoriji do 63 kilograma slavio protiv Draška Mihaljevića iz Šampiona 3:0.

Pobjede su u konkurenciji pionira ostvarili Nikola Vučković (Budva, do 30), Hajrudin Đozgić (Univerzum, do 43), Ivan Tihanić (Nikšić, do 41) i Nikola Ilić (Podgorica, do 45).

U konkurenciji školaraca pobjede su upisali Luka Kovačević (Nikšić, do 37), Nikola Raičević (Nikšić, do 40), Amar Murić (Univerzum, do 57), Matrija Roganović (Nikšić, do 60), Benjamin Muković (Univerzum, do 60), Veselin Dedić (Pauer boksing, do 60) i Vasilije Čantrić (Radnićki, do 60).

Održane su i četiri uvodne borbe.

