Revanš BIH u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Muška rukometna reprezentacija Crne Gore poražena je danas u Podgorici od Bosne i Hercegovine 25:23 (14:13), u utakmici posljednjeg, šestog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Selekcija BIH revanširala se rivalu za poraz u Sarajevu (36:25) i takmičenje u grupi završila je kao drugoplasirana.

Plasman na šampionat ranije su obezbijedili i crnogorski rukometaši, koji treći u grupi.

Izabranici selektora Irfana Smailagića nadigrali su rivala, u 35. minutu poveli su 18:14, a istu prednost, nakon tri vezana pogotka, stekli su i u 49. minutu (22:18), kada su praktično i riješili pitanje pobjednika.

Najefikasniji u pobjedničkom timu postigao je Mirko Herceg sa sedam, Marko Panić postigao je šest, a gol manje Luka Perić.

U crnogorskoj selekciji bolji od ostalih bili su Miloš Vujović i Luka Radović po šest pogodaka.

Iz te grupe na šampionat će i Slovenija.

