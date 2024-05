Reprezentacija Crne Gore na Evro-afričkom kupu u Turskoj

Podgorica, (MINA) – Reprezentacija Crne Gore u podvodnom ribolovu spremna je za takmičenje na Evro-afričkom kupu, koji će naredna dva dana biti održan u Turskoj, saopšteno je iz Ronilačkog saveza.

Navodi se da je na svečanom defileu učestvovalo 16 država i 90 takmičara iz cijelog svijeta.

“Zavijorila se i zastava Crne Gore, koju su ponosno nosili delegati koji u ime Ronilačkog saveza predvode reprezentaciju – Danilo Mijajlović i Dušan Jovović, kao i takmičari Boban Radoševic, Dušan Vukčević i Miljan Kneževi”, stoji u saopštenju.

Saopšteno je da je, u skladu sa standardima krovne međunarodne fedracije (CMAS), prethodnih dana pregledana zona takmičenja.

“Sada je sve spremno za najvažnije takmičenje godine u ovoj disciplini. U naredna dva takmicarska dana crnogorsku reprezentaciju činiće iskusni podvodni ribolovci, koji su pored izuzetno jake konkurencije kolega iz Italije, Španije, Grčke i drugih država izuzetno uvaženi”, piše u saopštenju Ronilačkog saveza.

