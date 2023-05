Rekordi sezone Spaića i Rajković, lični rekord Marka Terića

Podgorica, (MINA) – Miloš Spaić i Maja Rajković ostvarili su najbolje rezultate sezone, dok je Vlado Terić postavio lični rekord na 27. Međunarodnom atletskom mitingu u Baru.

Spaić je u kategoriji F11 (osobe bez vida) kuglu bacio 11,25 metara, što je njegov najbolji rezultat ove godine.

Sezonski rekord bacila je i Maja Rajković u kategoriji F54 (bacanja iz specijalizovane stolice), čije se koplje zaustavilo na 13,37 metara.

Novim ličnim rekordom može se pohvaliti Vlado Terić, koji je u kategoriji F40 (osobe niskog rasta) kuglu bacio 6,68 metara.

Njegov brat Marko Terić imao je bolji rezultat – 7,39 metara.

Takmičare je predvodio trener Veljko Čegar.

Rezultati mitinga u Baru su sankcionisani i vredunuju se za rang liste Svjetske paratletske federacije.

Crnogorske paraatletičare od 11. do 14. maja očekuje nastup na Gran pri mitingu u italijanskom Jezolu, dok će se od 19. do 21. maja takmičiti na sankcionisanom otvorenom prvenstvu Serbije u Kruševcu.

