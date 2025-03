Realu gradski derbi, Arsenal ubjedljiv protiv PSV Ajndhovena

Podgorica, (MINA) – Real, koji brani trofej, savladao je večeras u Madridu gradskog rivala, ekipu Atletika 2:1, u prvoj utakmici osmine finala Lige evropskih šampiona.

Domaći sastav do pobjede vodili su Rodrigo u 4. i Brahim Dijas u 55. minutu.

Jedini pogodak za Atletiko postigao je Hulian Alvares u 32. minutu.

Sve dileme oko plasmana u četvrtfinale riješio je Arsenal, koji je kao gost savladao PSV Ajndhoven 7:1.

Kao gost slavila je i Aston Vila protiv Briža 3:1.

Pobjednika nije bilo u duelu Borusije i Lila, koji su u Dortmundu igrali 1:1.

Ostali mečevi osmine finala na programu su sjutra. Sastaće se: Bajer Leverkuzen – Bajern Minhen, Fejenord – Inter, PSŽ – Liverpul i Benfika – Barselona.

