Real slavio i u revanšu, PSŽ brojao do sedam protiv Bresta

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Reala, Pari Sen Žermena, PSV Ajndhovena i Borusije iz Dortmunda igraće u osmini finala Lige šampiona.

Branilac trofeja, madridski Real, savladao je večeras pred svojim navijačima, u revanš meču plej-ofa, ekipu Mančester Sitija 3:1 i sa dva trijumfa izborio plasman među 16 najboljih.

Prvi duel u Mančesteru dobio je 3:2.

Junak revanša bio je Kilijan Mbape, koji je bio strijelac sva tri pogotka – u 4, 33. i 61. minutu.

Počasni pogodak za Mančester siti postigao je Niko Gonzales u drugom minutu sudijske nadoknade.

Pari Sen Žermen je u revanšu pred svojim navijačima demolirao Brest 7:0.

Slavio je i u prvom meču 3:0.

Do ubjedljivog trijumfa vodili su ga Bredli Barkola u 20, Hviča Kvaračelija u 39, Vitinja u 59, Dešir Due u 64, Nuno Mendeš u 69, Gonzalo Ramoš u 76. i Seni Mujulu 86. minutu.

Borusija je u revanšu pred svojim navijačima igrala sa Sportingom 0:0, a nastavak takmičenja izborila je zahvaljujući pobjedi u Lisabonu od 3:0.

U Ajndhovenu igrani su produžeci, u kojem je domaći PSV uspio da nadoknadi prednost Juventusa i pobjedom od 3:1 izbori nastavak takmičenja.

Utakmica je u regularnom toku završena pobjedom domaćina od 2:1, kao i prva u Torinu, pa su putnika među 16 najboljih timova Evrope odlučivali produžeci.

Vođstvo holandskom predstavniku donio je Ivan Perišić u 53. minutu.

Poravnao je Timoti Vea u 63, a novo vođstvo i produžetke donio je Ismail Saibari u 74. minutu.

Gol odluke postigao je Rajan Flamingo u 98. minutu.

Kroz plej-of rundu nastup su juče izborili fudbaleri Bajerna, Briža, Benfike i Fjejnorda.

Direktan plasman u osminu finala izborilo je osam najboljih ekipa iz ligaškog dijela – Liverpul, Barselona, Arsenal, Inter, Atletiko Madrid, Bajer Leverkuzen, Lil i Aston Vila.

