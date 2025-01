Rast slavila u Flahauu

Podgorica, (MINA) – Švajcarska skijašica Kamil Rast pobjednica je šestog slaloma sezone Svjetskog kupa alpskih skijašica, koji je večeras vožen u Flahauu.

Ona je bila osmoplasirana nakon prve vožnje, a do druge pobjede u Svjetskom kupu došla je u ukupnom vremenu minut, 55 sekundi i tri stotinke.

Ima i trijumf u istoj disciplini 1. decembra u Kilingtonu.

Rast je trijumfom u Flahauu preuzela vođstvo u poretku slaloma i generalnom plasmanu Svjetskog kupa.

Švajcarkinja je 16 stotinki bila brža od sunarodnice Vendi Holdener, a pobjedničko postolje kompletirala je Šveđanka Sara Hektor sa 38 stotinki slabijim vremenom od pobjednice.

Na četvrtom mjestu završila je vodeća nakon prve vožnje, Austrijanka Katarina Linsberger, peta je bila Švajcarkinja Melani Mejar, a šesta Amerikanka Pola Molcan.

Rast je vodeća u plasmanu slaloma sa 405 bodova.

Holdener je druga sa 345, dok je treća Ljutić, koja je u Flahauu ostala bez bodova, sa 309 bodova.

Rast je na čelu i u generalnom plasmanu Svjetskog kupa sa 533 boda.

Hektor je druga sa 507, dok je treća Federika Brinjone sa 479 bodova.

