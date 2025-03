Ranitović na kvalifikacionom turniru u Roštoku

Podgorica, (MINA) – Generalni sekretar Paraolimpijskog komiteta, Miloš Ranitović, biće predstavnik Evropske klupske golbal federacije na kvalifikacionom turniru Lige šampiona, koji će za vikend biti odigran u Roštoku, saopšteno je iz te asocijacije.

To je drugi od tri kvalifikaciona turnira, a Ranitović će pratiti njegovu organizaciju u svim aspektima.

Ranitović je član golbal sportskog komiteta Međunarodne federacije sporta za osobe oštećenog vida (IBSA).

Treći turnir, na kojem će se takmičiti i crnogorski predstavnik, ekipa Nikšića, na programu je od 20. do 23. marta u Podgorici.

Po tri najbolje ekipe sa oba turnira izboriće nastup na finalu sezone u portugalskom Matosinjošu, od 19. do 23. juna.

Na turniru u Roštoku, za jedno od prva tri mjesta, boriće se osam ekipa, podijeljenih u dvije grupe.

U grupi A igraće Invasport (Ukrajina), Omero Bergamo (Italija), Roštoker Hanza (Njemačka) i Geteborg (Švedska).

U B grupi rivali će biti Lajons (Litvanija), Nepaja (Finska), Perun (Češka i Blista Marburg (Njemačka).

