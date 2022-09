Ramović za bronzanu medalju na EP u Kaljariju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Mirnes Ramović boriće se za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u italijanskom Kaljariju.

On je danas u repazažu, u klasi J1 (osobe bez vida) – kategorija do 90 kilograma, iponom pobijedio Mađara Nemeša Forisa.

Ramović je voljom žrijeba bio slobodan na startu šampionata, dok je u četvrtfinalu iponom poražen od Šveđanina Oskara Videgrena.

Rival u meču za medalju, oko 17 sati, biće mu

Azerbejdžanac Zakir Mislimov.

Drugi crnogorski predstavnik, Adnan Kujović u istoj kategoriji, sa dva poraza završio je debitantski nastup na šampionatu Evrope.

Kujović je u prvom kolu izgubio od Mislimova, a od borbe za medalju udaljio ga je poraz u repasažu od Italijana Vićenca Teodorija.

Za zlatnu boriće se Moldavac Oleg Kretul, nekadašnji osvajač srebne evropske medalje u olimpijskom programu i Gokan Bićer iz Turske.

Crnogorske takmičare u Kaljariju predvodi trener reprezentacije Enes Camić.

