Rakčević: Rezultati Karate kluba Budućnost na ponos Podgorici i Crnoj Gori

Podgorica, (MINA) – Rezultati karate kluba Budućnost treba da služe na ponos Podgorici i Crnoj Gori, kazao je zamjenik gradonačelnice Glavnog grada Luka Rakčević.

On je čestitao članici podgoričkog kluba Biserki Radulović osvojenu bronzanu medalju na Mediteranskom prvenstvu u Tunisu.

“Glavni grad je otvoren da pruži podršku u mjeri mogućeg. Nstojaćemo da u narednom periodu budemo mnogo veći oslonac klubu koji zaslužuje više pažnje na lokalnom nivou, a što ranije nije bio slučaj”, kazao je Rakčević.

On je priredio prijem za predsjednike Karate saveza Predraga Perkovića i Budućnosti Rajka Vujoševića, trenera Tijanu Popović i karatiste Rijada Mandića i Biserku Radulović.

Perković i Vujošević zahvalili su se na prijemu i najavilida će rezultati kluba opravdati svaki vid podrške.

Oni su naveli da su ponosni na dugu tradiciju, rezultate i brojne talente koje je klub iznjedrio.

