Raičević srebrni, Gardašević izgubio meč za medalju

Podgorica, (MINA) – Crnogorski džudista Novo Raičević osvojio je srebrnu, dok je Nikola Gardašević izgubio meč za bronzanu medalju na Evropskom kupu u Podgorici.

Raičević je do finala u kategoriji do 90 kilograma došao nakon četiri trijumfa.

Eliminisao je Hedar Ibab El Ašija iz Bugarske, Marka Jovanovića iz Srbije, Holanđanina Džilija De Brujna i Rusa Astemira Abazova.

U finalnom meču poražen je od Rusa Rolana Kunjiževa, nakon 23 sekunde borbe.

Odličan nastup imao je i Gardašević, u kategoriji do 81 kilogram, ali je morao da se zadovolji petim mjestom.

On je u polufinalu poražen od osvajača zlatne medalje, Muhameda Koća iz Turske, dok je u borbi za bronzu izgubio od Aleksandra Loladzea.

Na korak od medalje zustavljen je i Slobodan Vukić, koji je u meču za bronzanu medsalju u kategoriji do 100 kilograma izgubio od Britanca Veslija Grinidža.

Kao sedmoplasirani završili su Edvin Čivović (do 60) i Anto Dubreta (preko 100).

Evropski kup biće generalna proba za Evropsko seniorsko prvenstvo, koje će od 23. do 27. aprila biti organizovano u Podgorici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS